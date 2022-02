Dal 14 al 20 febbraio torna l’appuntamento con “Cardiologie Aperte”

ADV





Dal 14 al 20 febbraio torna il consueto appuntamento di Cardiologie Aperte, promosso dalla Fondazione per il Tuo cuore e da Cardiologi ANMCO, giunto alla sua sedicesima edizione, in questo particolare anno, il secondo consecutivamente, che ci vede ancora soggetti a restrizioni e nuove abitudini, la Cardiologia Ospedaliera italiana non ha voluto mancare di attuare questo evento tanto corale quanto atteso e partecipato.

La Fondazione ha attivato il numero verde 800 05 22 33 dedicato ai cittadini che possono chiamare, tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16, e porre domande sui problemi legati alle malattie del cuore, alle quali risponderanno oltre 600 Cardiologi delle Strutture aderenti all’iniziativa, con oltre 1.500 ore di consulenza cardiologica gratuita. Siamo infatti consapevoli del fondamentale ruolo del Cardiologo nella promozione della prevenzione cardiovascolare e del controllo dei fattori di rischio tema che non può in alcun modo essere marginale nelle scelte strategiche del nostro Sistema Sanitario Nazionale.

Per la nostra provincia partecipano la Cardiologia ospedaliera dell’Ausl e il Servizio di Cardiologia di Montecchio i cui specialisti risponderanno alle chiamate che arriveranno al numero verde da parte di cittadini che vivono nel nostro territorio.