Roller Hockey Scandiano: la Serie B rossoblu si conferma prima del girone. Anche Under 17 vittoriosa

Rimane imbattuta la seconda squadra del Roller Hockey Scandiano nel Campionato di Serie Girone C. I ragazzi di Daniele Uva espugnano anche la pista dell’Amatori Pesaro per 5-1, con una prestazione complessiva di squadra di buon livello. Il primo tempo è terminato sull’1-1 con la rete rossoblu di Fontanesi. Ma è nella ripresa che il team scandianese mette il turbo necessario per superare l’esperto avversario. Gioele Ganassi e Daniele Uva in un paio di minuti mettono il distacco decisivo e poi nel finale Diego Vaccari e ancora Fontanesi blindano la terza vittoria consecutiva e la prima posizione nel girone. Domenica all’Arcostruttura, la seconda squadra affronterà proprio il Modena come scontro per il primo posto.

Classifica – Girone C: Scandiano 9 punti, Modena 7, Pico Mirandola 4, Pesaro 3, Correggio 3, Scandianese 0

Pesaro: Dall’osto, Barberi Ant (C), Barberi E, Zanazzo, Carnevali – Campana, Ridolfi, Roberti, Morri – All. Barberi E.

Scandiano: Sassatelli (C), Vaccari D, Fontanesi, Stefani, Ganassi Gio – Ganassi Gab, Uva, Natali, Vaccari M – All. Uva

Marcatori: 1t: 9’50” Fontanesi (S), 9’59” Carnevali (P) – 2t: 11’27” Ganassi Gio (S), 13’49” Uva (S), 18’20” Vaccari D (S), 24’16” Fontanesi (S)

Prima vittoria di campionato per l’Under 17.

7-0 il risultato della prima vittoria conquistata contro il Correggio B con una formazione rimaneggiata con solo cinque atleti convocati da Daniele Uva. A segno tutti tre dei quattro esterni, di cui sono andati a rete 3 volte Alessandro Uva e 3 volte Filippo Natali ed 1 per Busani.

Scandiano: Rinaldi, Busani, Uva (C), Natali, Montecroci – All. Uva

Correggio: Severi, Simonelli (C), Ferretti, Allegretti, Angelotti – Ferraro, Tolomelli – All. Zucchiatti

Marcatori: 1t: 9’23” Uva (S), 12’08” Uva (S) – 2t: 9’11” Natali (S), 13’31” Busani (S), 15’28” Natali (S), 21’44” Uva (S), 23’31” Natali (S)

Espulsioni: 2t: 20’46” Montecroci (2′) (S), 21’08” Simoncelli (2′) (C)

