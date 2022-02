Consiglio comunale a Formigine il 24 febbraio: in programma l’approvazione del DUP, la discussione di tre mozioni

ADV





Si riunirà questo giovedì, 24 febbraio, il Consiglio comunale di Formigine nella sua seconda seduta dell’anno. In apertura del Consiglio verrà ufficializzata l’elezione del nuovo Consigliere Francesco Ferrari, subentrato al dimissionario Paolo Vacondio, ex Capogruppo della lista Formigine Viva e recentemente nominato assessore dal Sindaco Costi. Ferrari, formiginese classe 1997, è laureato in ingegneria gestionale e da molto tempo è attivo in diverse realtà di volontariato.

Convocati alla seduta anche i Presidenti dei Consigli di Frazione per il loro report periodico, in cui illustreranno l’attività svolta nell’anno appena trascorso e gli incontri in programma per il 2022. Tra i temi all’ordine del giorno, oltre alle comunicazioni e prese d’atto dei nuovi assetti di Giunta e Commissioni consiliari, due interpellanze su esercizi commerciali di Casinalbo e sicurezza stradale in prossimità dei plessi scolastici. Al centro della parte deliberativa invece l’approvazione del DUP (Documento Unico di Programmazione) per il periodo 2022-2024 e la variazione di bilancio per circa tre milioni dedicata fra le altre cose in particolare al miglioramento sismico ed energetico della palestra Ascari di Casinalbo, del Palazzetto dello Sport di Formigine e all’intervento di riqualificazione del Parco di Villa Gandini. Chiuderanno i lavori tre mozioni presentate dai gruppi consiliari su caro bollette, sostegno psicologico, intitolazione di spazi pubblici. Come sempre i lavori saranno trasmessi in diretta grazie al sistema audio video in alta definizione di recente installazione sul canale YouTube del Comune di Formigine alla sezione “Live”.