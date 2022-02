Lapam sui bonus edilizi: “Dal Governo risposte per sbloccare cessione crediti. Ora stop a continue modifiche”

Lapam sui bonus edilizi: “Dal Governo risposte per sbloccare cessione crediti. Ora...

“Il decreto legge approvato dal Governo offre alcune fondamentali risposte per sbloccare l’utilizzo dei bonus edilizia”. Lapam Confartigianato commenta così il provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri che introduce ‘Misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia’.

“Il Governo – sottolinea l’associazione imprenditoriale – ha recepito le nostre sollecitazioni per modificare la stretta sulla cessione dei crediti contenuta nel Decreto Sostegni ter che, di fatto, ha paralizzato il mercato delle costruzioni. La nuova strada individuata dall’esecutivo rappresenta una scelta equilibrata anche per colpire le frodi che danneggiano tutti, a cominciare proprio dalle imprese del settore costruzioni. Ora rimane aperto il problema della cessione del credito fra fornitori e distributori di componenti all’interno delle filiere: ci auguriamo possa essere considerato e risolto nell’ambito dell’esame parlamentare”.

Lapam Confartigianato, inoltre, auspica che “con questo provvedimento si concluda la stagione delle continue modifiche ai bonus edilizia, ben 9 negli ultimi 20 mesi. E’ tempo di un assetto normativo definitivo per restituire finalmente alle imprese la certezza di poter investire e lavorare e contribuire al rilancio di un settore fondamentale per la nostra economia e per la transizione green”.