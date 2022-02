Giornata del Pensiero 2022 a Nonantola: consegnate al Sindaco Federica Nannetti le riflessioni dei ragazzi

ADV





Il Gruppo Scout Agesci Nonantola 1, in occasione della Giornata del Pensiero 2022, ha proposto un evento rivolto ai propri duecento soci e alle loro famiglie affidandone l’organizzazione ai ragazzi più grandi (17-21 anni). Il tema scelto “Il nostro mondo, il nostro futuro equo” ha raccolto fin da subito l’entusiasmo dei giovani. L’ambiente e la tutela del creato, temi caldi per questa generazione, sono stati trattati con passione, attraverso laboratori svolti nei parchi cittadini, per veicolare il messaggio che non siamo l’unica causa del riscaldamento globale, ma abbiamo la possibilità di rallentarlo, imparando a scegliere. I ragazzi a contatto con la natura hanno parlato di nuove tecnologie, biodiversità, industria dell’abbigliamento, alimentazione e lo hanno fatto con uno sguardo propositivo.

Le riflessioni consegnate al Sindaco Federica Nannetti

Nel pomeriggio di domenica 20 febbraio l’intero Gruppo scout Agesci di Nonantola e le famiglie dei soci hanno avuto la possibilità di consegnare le riflessioni emerse durante la mattinata al sindaco Federica Nanetti. È stata un’occasione importante per fare in modo che il lavoro svolto potesse andare oltre i confini del gruppo ed essere consegnato a chi ha l’onere di amministrare il comune.

Il motto dello scoutismo

Lasciare il mondo migliore di come lo abbiamo trovato. È questo il motto dello scoutismo e l’obiettivo del suo metodo educativo è quello di formare persone capaci di attuare scelte che vadano in questa direzione. È per questo motivo che i gruppi scout pongono molta attenzione ad affrontare con bambini e ragazzi tematiche di rilevanza collettiva strettamente connesse con i temi dell’ambiente, della pace e della diseguaglianza. In particolare ogni anno gli scout dedicano a questo una giornata, il Thinking Day, in occasione della ricorrenza del compleanno del fondatore Lord Baden Powell e della moglie Olivia.