Scandiano: il Made raddoppia, si arriva a 50 ore di apertura

Da lunedì 14 febbraio sono raddoppiati gli orari di apertura settimanali dello spazio studio/coworking del Polo Made di Scandiano, grazie alla forte sinergia fra Impresa Sociale Base e Amministrazione Comunale. ll Sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti e Giulia Ferretti dell’impresa sociale Base hanno illustrato nei dettagli il potenziamento del servizio e gli spazi messi a disposizione negli oltre 2000 metri quadrati della struttura in via Diaz 18/b.

“Il numero delle ore di apertura settimanali dello spazio studio/coworking – fa sapere il sindaco Matteo Nasciuti – passerà dalle da 27 a 50. Sarà così garantita un’apertura diurna ‘full time’, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 19 (chiuso sabato e domenica).

I turni prenotabili coincideranno con l’orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14.30 (turno del mattino); dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 (turno del pomeriggio). Alla fine del turno del mattino le postazioni saranno sanificate”.

Continua la Ferretti: “aumentano le ore di apertura ma senza intaccare il servizio di sempre. Uno spazio studio/coworking, quello del Polo Made di Scandiano, che offre e offrirà gratuitamente: fino a 90 postazioni desk, che ne fanno il secondo spazio più ‘strutturato’ della provincia per numero di desk e orari di apertura (N.d.R. postazioni ridotte attualmente a 28 causa Covid); linea internet dedicata e gratuita; charge point; servizi differenziati, lo spazio è diviso in due ambienti: uno più “informale” con background music e possibilità di interazione, e uno insonorizzato per sessioni di studio e di lavoro più immersive”.