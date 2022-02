Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Mirandola, il nuovo primario è il dottor Calogero Alfonso

ADV





Il dottor Calogero Alfonso è il nuovo Direttore della Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola. L’incarico è stato affidato dal Direttore Generale dell’Azienda USL di Modena a conclusione della procedura concorsuale bandita dopo il pensionamento del dottor Franco Boselli.

Il dottor Alfonso, che prende servizio a Mirandola oggi lunedì 21 febbraio, arriva dal Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, dove ha prestato la propria opera professionale per 28 anni, eseguendo oltre 7.000 interventi chirurgici, di cui oltre la metà da primo operatore. Un professionista di comprovata esperienza, dunque, che contribuirà all’accrescimento del livello qualitativo dell’offerta del reparto, da sempre eccellenza riconosciuta soprattutto per quanto riguarda i percorsi orto-riabilitativi e l’attività di protesica.

Originario di Palermo, 59 anni, dopo la laurea si specializza in Ortopedia e Traumatologia presso la Scuola di Specializzazione dell’Università di Bologna allora diretta dal compianto prof. Mario Campanacci, un’istituzione nel campo dell’Ortopedia oncologica. Il dottor Alfonso inizia la propria attività professionale nel 1990 in un istituto di cura privato, per poi passare, quattro anni più tardi, al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, dove rimarrà fino all’approdo a Mirandola.

Nel corso della sua carriera ricopre diversi incarichi, tra cui quello di alta specializzazione in patologia vertebrale e come componente del Consiglio Direttivo del Dipartimento di Emergenza-Urgenza dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, oltre al ruolo di responsabile e tutor degli studenti universitari e dei medici stranieri.

Ha all’attivo oltre 100 pubblicazioni scientifiche e presentazioni a congressi scientifici nazionali e internazionali, e vanta partecipazioni e collaborazioni con organismi nazionali e regionali, tra cui spicca quella in qualità di componente del gruppo di lavoro che si è occupato della “Revisione dei DRG critici – Area Ortopedia e Traumatologia”, all’interno della Prima sezione del Consiglio Superiore di Sanità. Inoltre è componente del Consiglio Direttivo Nazionale della Società Ortopedici Traumatologi d’Italia (OTODI) per il triennio 2021-2023 e coordinatore nazionale del gruppo “Risk Management” della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT).

“L’arrivo del dottor Alfonso è la rappresentazione plastica dell’importanza dell’investimento che l’Azienda USL continua a portare avanti sul Santa Maria Bianca – sottolinea Giuseppe Licitra, della Direzione Sanitaria dell’Ospedale di Mirandola –. Dopo il pensionamento del dottor Boselli è stata attivata la procedura concorsuale che ha portato, dopo i necessari tempi tecnici, all’attribuzione dell’incarico. L’apporto di professionisti di grande esperienza e competenza non può che essere il volano ideale per la crescita del nostro ospedale. In un territorio che in passato ha ospitato personalità importanti per la branca ortopedica, si può volgere lo sguardo al futuro con rinnovata fiducia”.

IL SINDACO GRECO: “PASSO IN AVANTI, MA RIBADIAMO: È NECESSARIO POTENZIARE L’INTERA STRUTTURA”

“E’ con piacere che abbiamo appreso la notizia della nomina del Dott. Calogero Alfonso nuovo primario di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale Santa Maria Bianca. Un fatto di per sé positivo, perché volto al mantenimento dell’efficienza della struttura ospedaliera mirandolese, ma pure un piccolo passo in avanti. A cui però, ne dovrebbero seguire altri ed altri ancora, se l’obiettivo, non solo a parole è il potenziamento dell’ospedale, dato che al momento alle nostre richieste, deliberate in modo unanime e formulate più volte, le risposte continuano a latitare. Al Dott. Alfonso, formulo intanto a nome di tutti i cittadini, il mio benvenuto e sentito augurio di buon lavoro. Oltre ad un in bocca al lupo per l’importante ruolo che andrà a ricoprire.” Queste le parole del Sindaco di Mirandola Alberto Greco a margine della nomina del Dott. Calogero Alfonso a nuovo Primario della Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Mirandola – Area Nord.

L’incarico al dott. Alfonso segue di qualche giorno l’annuncio della partenza dell’Dott. Murgia, Primario di Pneumologia, reparto per il quale il Sindaco auspica si possa individuare quanto prima un nuovo Direttore, data l’importanza che continua a rivestire a livello territoriale. “Ritengo prima di tutto come cittadino e quindi al pari di altri cittadini, mirandolesi e non, che il potenziamento dell’ospedale Santa Maria Bianca, non sia solo doveroso, ma indispensabile. Un aspetto che mi preme ribadire con forza, come del resto abbiamo da sempre sostenuto e continuiamo a sostenere nelle sedi appropriate. La necessità di una struttura ospedaliera di livello qualitativamente elevate, rappresenta un punto fondamentale nel programma di questa giunta. Siamo pertanto risoluti a proseguire nel fare il possibile e a chiedere i dovuti interventi, affinché si continui a garantire un servizio indispensabile per i cittadini mirandolesi, come per tutti quelli dell’Area Nord”, conclude il Sindaco Greco.