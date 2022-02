Presentato oggi lo Sportello Legalità e Giustizia aperto nella sede del Comune di Reggio Emilia

Offre un servizio di ascolto, orientamento giuridico-legale e informazione ai cittadini in merito a fenomeni mafiosi e reati come usura, estorsioni e frodi

ADV





Lo Sportello Legalità e Giustizia è un nuovo servizio del Comune di Reggio Emilia, che arricchisce il sistema di azioni che l’Amministrazione dedica alla cultura della legalità, alla tutela e affermazione dei diritti della persona, al contrasto a fenomeni di criminalità organizzata, usura e in generale di illegalità.

Lo Sportello è aperto in via Farini 2/1 (presso la sede dell’Urp-Comune Informa) e vi si accede, su appuntamento, il martedì e il giovedì pomeriggio.

Qui i cittadini, con le adeguate condizioni di riservatezza, possono essere ascoltati e ottenere informazioni, in particolare di carattere normativo e giuridico-legale, o accedere a consulenze gratuite da parte di persone competenti quali giuristi, avvocati ed esperti della materia.

Promosso dal Comune di Reggio Emilia insieme con l’Ordine degli avvocati, la Fondazione Manodori e la Regione Emilia-Romagna, lo Sportello è gestito dall’associazione Cortocircuito, impegnata dal 2009 per la promozione della legalità.

HANNO DETTO – La presentazione del nuovo Sportello è avvenuta oggi durante una conferenza stamani in Municipio.

“Sono veramente lieto della nascita di questo progetto, a cui abbiamo lavorato con convinzione, sapendo di offrire ai cittadini un servizio in più e particolarmente significativo – ha dichiarato l’assessore a Legalità e Coesione sociale Nicola Tria – Lo Sportello Legalità e Giustizia si inserisce fra le iniziative che l’Amministrazione comunale continua a coltivare, in questo caso col supporto della Regione Emilia-Romagna, per favorire quanto più possibile la diffusione della cultura della legalità. Con la Fondazione Manodori e l’Ordine degli avvocati di Reggio Emilia, e grazie all’attività che sarà svolta dall’associazione Cortocircuito, abbiamo in questo caso cercato di soddisfare due esigenze convergenti: da un lato dotare la cittadinanza di un punto d’ascolto e prima consulenza orientativa rivolta a chiunque si trovi coinvolto o assista a situazioni di illegalità; dall’alto la necessità di allestire un corposo programma di eventi, incontri e iniziative di sensibilizzazione che siano funzionali a tenere alta la guardia della cittadinanza non solo sul tema dell’infiltrazione della criminalità organizzata, ma in generale sui fenomeni di illegalità. Questo progetto testimonia la costante attenzione della Giunta comunale a un tema che riteniamo fondamentale, anche alla luce della storia recente della nostra città”.

“L’Ordine degli avvocati – ha detto il presidente, Enrico Della Capanna – è soddisfatto dell’avvio di questo progetto, a cui ha aderito e che contribuirà a sostenere, prima di tutto con le competenze dei professionisti ad esso iscritti. E’ importante che la nostra città abbia preso atto del fenomeno della criminalità organizzata e di altri aspetti rilevanti di illegalità; ora con lo Sportello Legalità e Giustizia Reggio Emilia si dota di un nuovo strumento utile a far prendere coscienza e a far emergere eventuali nuovi fenomeni di illegalità. I primi avvocati che, a rotazione, partecipano al progetto sono i 15 consiglieri dell’Ordine, a cui seguiranno altri professionisti, fra i quali abbiamo già raccolto una cinquantina di disponibilità”.

“La Fondazione Manodori – ha spiegato il segretario generale, Riccardo Faietti – ha collaborato fin dall’inizio con gli altri enti alla realizzazione dello Sportello Legalità e Giustizia, che vuole essere un punto di riferimento per la creazione di servizi e per la sensibilizzazione sui temi della legalità. Questo avviene in continuità con l’impegno che la Fondazione sta portando avanti da tempo per diffondere la cultura della legalità, in particolare fra i giovani e nelle scuole”.

Elia Minari, giurista e coordinare lo Sportello Legalità e Giustizia, ha concluso l’incontro con la stampa sottolineando che “è un piacere coordinare lo Sportello Legalità e Giustizia. È un ufficio, nella sede principale del Comune, dove è possibile conoscere i propri diritti sui diversi temi della legalità e ottenere consulenza legale. Ogni cittadino può prendere appuntamento per essere ascoltato e ricevere una consulenza gratuita e completamente riservata. È importante rafforzare gli strumenti di prevenzione sui temi della legalità. Lo Sportello Legalità realizzerà anche diverse attività di back office: studia i fenomeni mafiosi e connette una rete di servizi per promuovere la legalità. Inoltre, organizzeremo eventi formativi su temi attuali e importanti come le interdittive antimafia e i beni confiscati alla criminalità organizzata”.

COME FUNZIONA – Allo Sportello i cittadini – ma anche operatori economici quali commercianti, artigiani, imprenditori e professionisti – potranno essere accompagnati a meglio comprendere come affrontare un problema collegato a fenomeni mafiosi o di illegalità ricorrente come reati che colpiscono allo stesso tempo patrimonio e persona quali, ad esempio, usura, false fatturazioni, estorsioni, frodi, ecc.

Gli stessi utenti potranno inoltre:

· conoscere i propri diritti;

· fornire informazioni sugli strumenti di tutela;

· conoscere i servizi in materia di giustizia e legalità;

· comprendere se vi siano i presupposti per una denuncia o un esposto;

· segnalare un caso sospetto ed essere supportati per un’eventuale denuncia;

· avere un parere preliminare su una questione, in ambito civile o penale;

· conoscere le procedure di risoluzione alternativa delle controversie, anche tramite procedure di conciliazione.

Lo Sportello Legalità e Giustizia, in dialogo con la Consulta provinciale per la Legalità, realizzerà un’attività di analisi dei fenomeni di illegalità, insieme all’organizzazione di eventi di formazione e sensibilizzazione.

Per accedere allo sportello o avere maggiori informazioni è necessario prendere un appuntamento telefonando o inviando un messaggio al numero 388.4821210 (indicando nome e cognome), oppure scrivendo a sportellolegalita@comune.re.it

Informazioni anche su: www.comnue.re.it/sportellolegalità