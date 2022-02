Quattro persone arrestate per rapina aggravata dai carabinieri di Modena

ADV





Oggi, 22 febbraio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto quattro persone per il reato di rapina aggravata in concorso. Alle due della notte, una pattuglia di militari, nell’espletamento del servizio di controllo del territorio nella zona di viale Gramsci e R-Nord, si è imbattuta in un uomo con gli indumenti strappati e in evidente stato confusionale, la quale ha riferito di essere stata appena picchiata e rapinata da quattro persone.

I militari, nell’immediatezza hanno acquisito la descrizione degli autori della rapina, individuandoli proprio mentre uscivano dalla galleria del complesso residenziale e bloccandoli immediatamente.

Dalla prima ricostruzione fatta dai militari, l’uomo sarebbe stato aggredito e preso a pugni all’interno della galleria del complesso residenziale dai soggetti che gli avrebbero strappato gli indumenti, sottraendogli la somma di 60 euro. Su uno dei quattro pendeva anche un provvedimento restrittivo emesso dal GIP del Tribunale di Modena per analogo reato commesso nel mese di febbraio. I quattro giovani, tutti di età compresa tra i 22 ed i 27 anni, sono stati arrestati e condotti presso la Casa Circondariale di Modena.