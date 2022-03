Castelnuovo, presidio per la pace e Consiglio comunale per esprimere vicinanza al popolo ucraino

Pubblicità





















Give Peace a Chance. L’Amministrazione comunale di Castelnuovo prende in prestito la celebre canzone di John Lennon per dare un titolo al presidio per la pace in Ucraina, organizzato per domani venerdì 4 marzo alle 20.30 in Piazza Giovanni XXIII. Al termine dell’iniziativa, alla quale tutta la comunità è invitata a partecipare portando una bandiera della pace, è convocata una seduta straordinaria del Consiglio comunale alle 21 in Sala del Consiglio per approvare un ordine del giorno a firma di tutti i Gruppi consigliari, per condannare la guerra ed esprimere vicinanza al popolo ucraino.

“No alla Guerra, senza se e senza ma, e vicinanza al popolo ucraino che sta vivendo momenti drammatici. È questo il messaggio che tutta la comunità castelnovese, unita, vuole mandare con le due iniziative in programma domani – spiega Massimo Paradisi, Sindaco di Castelnuovo –. Ma non ci fermeremo, ovviamente, qui. A breve sarà pronto un vero e proprio centro sul territorio comunale per accogliere profughi in fuga dai territori di guerra. Servono azioni simboliche, come presidi e prese di posizione politiche, ma anche concrete di aiuto per chi scappa da una tragica realtà che mai avremmo voluto rivivere e rivedere”.