Vezzano, problematiche all’illuminazione pubblica lungo la S.S. 63 in Via Roma Nord

Pubblicità





















Da alcune settimane l’illuminazione pubblica lungo la S.S.63 nel tratto di Via Roma Nord a Vezzano sul Crostolo funziona in modo discontinuo.

A seguito del sopralluogo dell’Ufficio Tecnico insieme alla ditta incaricata, è stato riscontrato che i problemi del cattivo funzionamento di tale tratto di rete elettrica pubblica è dovuto al collasso del cavidotto che causa l’interruzione e/o il contatto della linea elettrica che alimenta i pali.

E’ quindi necessario intervenire sul cavidotto che transita sotto la S.S.63 e per far ciò è necessario procedere allo scavo dell’arteria stradale con predisposizione di un senso unico alternato.

Questo intervento è stato condiviso con ANAS – soggetto che si farà carico dell’ordinanza di modifica della viabilità, della predisposizione del senso unico alternato, dello scavo nonché del ripristino del manto stradale – la quale, avendo attualmente in atto altri cantieri lungo la S.S.63, non attiverà l’intervento di Via Roma Nord in tempi celeri, essendo gli altri cantieri legati ad urgenze su cui si è già iniziato ad operare.

A carico del Comune resterà l’intervento sulla linea elettrica: per questo motivo la ditta incaricata dal Comune ha comunque già fatto un primo intervento provvisorio ma, considerata l’entità del problema, l’illuminazione pubblica di Via Roma Nord continuerà a funzionare a singhiozzo fino alla messa in atto dell’intervento definitivo.

L’Amministrazione Comunale si impegna a dare comunicazione dell’avvio dei lavori – oggi non ancora programmabili – con congruo preavviso per arrecare ai cittadini nonché ai tanti utenti dell’arteria stradale il minor disagio possibile.