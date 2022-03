Pubblicità





















E’ successo questo pomeriggio intorno alle 14:30. Interessata una superficie pari a circa un ettaro e mezzo. Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco da Sant’Ilario, autobotte dalla centrale, volontari da Collagna e Carabinieri forestali di Viano. Lo spegnimento si è concluso poco prima delle 18:00.

Sempre i Vigili del fuoco, questa mattina intorno alle 11:30 sono stati impegnati nel recupero di un gufo nella canna fumaria in appartamento in via Mattei a Quattro Castella.