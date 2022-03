Montagna, il Consiglio dei Ministri approva il disegno di legge sulla montagna

Pubblicità





















“Un segnale importante di attenzione rispetto ad un ambito, quello della montagna, che può e deve essere valorizzato, anche per lo straordinario contributo che può dare alla ripartenza del sistema-Paese, anche nella prospettiva della sostenibilità ambientale”.

E’ il commento di Barbara Lori assessore alla Montagna, Parchi e Forestazione, Aree Interne, Programmazione territoriale, Pari Opportunità della Regione Emilia-Romagna al disegno di legge sulla montagna, approvato stamani dal Consiglio dei ministri.

“E’ un provvedimento che va nella giusta direzione- aggiunge Lori- al quale le Regioni hanno dato un contributo importante in termini di proposte e indicazioni, e che sancisce un cambio di passo importante e necessario affinchè la montagna possa esprimere tutte le proprie potenzialità”.

“Ringrazio il ministro Gelmini – conclude Lori – per l’impegno che ha profuso nel portare a compimento un progetto importante, che avrà bisogno delle risorse necessarie per poter dare una risposta concreta per chi abita la montagna, per chi ci lavora e per chi crede che quel contesto possa essere uno degli assi portanti della ripartenza anche in termini economici”.