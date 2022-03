Rotellistica Scandianese, Serie A femminile: domenica 20 marzo per iniziare a sognare

Pubblicità





















Da inizio stagione si dice che i primi tre posti nel campionato nazionale di serie A femminile siano blindati e prenotati da Matera, Valdagno e Modena, mentre sarebbe stata interessante la lotta per il quarto posto (ultimo utile per accedere alle finali) fra Rotellistica Scandianese, Forte dei Marmi, Agrate Brianza e Vercelli.

Il Vercelli, purtroppo è stato squalificato per problemi legati ad infortuni che non hanno permesso di disputare due gare consecutive, pertanto è diventata una lotta a tre.

La Rotellistica ha preso subito un “piccolo vantaggio” andando a vincere a Forte dei Marmi mentre, fra loro, Agrate e Forte si sono bloccate sul pareggio.

Questo dimostra quanto importante sia la gara che si disputerà domenica, 20 marzo alle ore 18,00 presso l’Arcostruttura di Scandiano fra “le ragazze della Rotellistica” e l’Agrate Brianza.

Per le ragazze di Scandiano la conquista della finale sarebbe un risultato storico, dopo tre anni di attività e con un progetto partito dalla base, senza scorciatoie, fondato anche, sul consolidamento di una cultura al femminile e di una certa mentalità sportiva.

Anche l’anno scorso le due squadre si contesero il quarto posto e nella passata stagione fu proprio l’Agrate ad avere la meglio.

-“Ci stiamo preparando al meglio” – ci ha detto mister Barbieri – “in settimana abbiamo provato situazioni specifiche che ci permettano di avere più personalità e sicurezza che spesso sono il nostro problema”. Le ragazze, in allenamento, esprimono già un bell’hockey ma poi spesso la tensione gioca brutti scherzi”.

La formazione del presidente Ganassi è molto giovane o composta da atlete che non hanno potuto compiere esperienze importanti a parte la veterana del gruppo, Valeria Calia.

In pista, nel quintetto iniziale, spesso partono le più giovani: le quindicenni Sophia Ferrarini e Anna Berti fresche convocate al raduno di visionatura per la nazionale under 17 e la diciassettenne Hasnae Belmkhair a dimostrazione che è un progetto futuribile.

Un bel gruppo, che lavora tanto, in crescita costante a partire del portiere Greta Ganassi (anche lei ancora molto giovane) e della sua compagna di reparto Chiara Pisati le quali, assieme alla giovanissima Alice Pontrelli, la capitana Giada Martino, l’ariete Alice Montoni formano un insieme che ha le idee chiare e che non vuole perdere di vista il futuro a partire da quello prossimo che potrebbe chiamarsi Final Four.

Sabato diciannove marzo, invece, alle ore 17,30, una serie B che sarà priva di Nicolò Soldano, Aldo Morino e Michael Giardina fermi per infortunio (c’è solo qualche flebile speranza di recuperare Giardina all’ultimo istante) andrà a far visita ad un competitivo Modena sulla pista di Montale in una gara valevole per il girone B.

Questa la formazione di serie A 1 Femminile:

Greta Ganassi (Vice Cap.), Chiara Pisati fra i pali, Giada Martino (Cap.), Valeria Calia, Sophia Ferrarini, Hasnae Belmkhair, Anna Berti, Alice Montoni e Alice Pontrelli gli esterni.

Questa la probabile formazione di serie B:

Gianmarco Esposito, Chiara Pisati fra i pali, Francesco Castaldi (Cap.), Christian Pozzi, Nicolò Morino, Anna Berti, Alice Montoni Valeria Calia gli esterni.