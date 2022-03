Volley: Play Off al via! Domenica Sassuolo ospita Albese

La stagione di Serie A2 si prepara ad entrare nella sua fase clou e per la seconda stagione consecutiva, la Green Warriors Sassuolo prenderà parte ai Play Off Promozione che metteranno in palio un posto in Serie A1.

Capitan Civitico e compagne hanno chiuso la stagione regolare con 35 punti ed un bilancio di 11 vittorie e 9 sconfitte: il quinto posto raggiunto ha assicurato alle sassolesi un posto tra le quattordici formazione (a cui si aggiungerà poi in semifinale la perdente dello spareggio promozione tra Brescia e Pinerolo) qualificate ai Play Off, con gli Ottavi di Finale al via nel weekend.

Primo avversario delle neroverdi, sarà la Tecnoteam Albese Volley, la vera e propria rivelazione del campionato, capace di raggiungere i Play Off alla sua prima partecipazione al Campionato di Serie A2: le comasche hanno infatti chiuso la Regular Season al quarto posto, con 35 punti come la Green Warriors, ma con una vittoria in più rispetto alle sassolesi.

La serie contro Albese prenderà il via domenica 20, con la Green Warriors che potrà giocarsi subito la carta “Pala Consolata”: su richiesta della Tecnoteam, Gara 1 si giocherà infatti a Sassuolo, mentre Gara 2 (mercoledì 23 alle 19.00) ed eventuale Gara 3 (domenica 27 alle 17.00) si disputeranno al Pala Francescucci di Casnate: per accedere ai quarti, sarà necessario vincere due delle tre sfide previste, con la vincente che poi incrocerà la vincente tra Macerata e Soverato.

A presentare il match in casa Green Warriors è come di consueto Coach Venco: “Con la fine della Regular Season, abbiamo chiuso un ciclo e da questa domenica inizierà un campionato tutto nuovo, fatto di partite secche in cui occorrerà ragionare su una gara alla volta. Sappiamo già che saranno tutte gare difficili e come sempre le sfrutteremo per cercare di capire il nostro livello. Affronteremo Albese, che è un avversario tosto e probabilmente abbastanza equivalente a noi, come dimostra la classifica. In settimana abbiamo lavorato bene in palestra: resta ancora da capire – e lo capiremo meglio in questi ultimi allenamenti – se avremo l’intero organico a disposizione o se invece al contrario dovremo rinunciare a qualcuno”.