Domenica conferenza e visita guidata gratuita alla Peschiera Ducale di Sassuolo

“Il Fontanazzo di Sassuolo” per i pomeriggi di arte e cultura a cura di Luca Silingardi. Domenica 27 marzo 2022 – ore 16.00 – conferenza e visita guidata a partecipazione gratuita sui segreti della Peschiera Ducale di Sassuolo, Sala Biasin via Rocca 20.

La conferenza, con visita guidata a seguire, è gratuita ma è limitata alla partecipazione di 55 persone con ingresso libero fino al raggiungimento della capienza.

L’iniziativa si svolgerà nel rispetto della normativa prevista per il contenimento della pandemia Covid-19: per accedere sarà quindi necessario indossare una mascherina di tipo ffp2 ed essere in possesso di Green Pass Rafforzato in corso di validità (salvo esenzioni previste per legge).