Iniziati gli sfalci nei cimiteri sassolesi

Pubblicità





















Sono stati portati a termine questa mattina gli interventi relativi al primo sfalcio dell’erba alta presso il Cimitero nuovo di Sassuolo, come programmato con l’avvio del periodo primaverile e la conseguente ricrescita della vegetazione.

“Questa mattina – sottolinea il Vicesindaco del Comune di Sassuolo Alessandro Lucenti – abbiamo svolto un sopralluogo con i responsabili della ditta Dugoni ed i tecnici di Sgp per programmare gli interventi di sistemazione e riqualificazione in tutti i cimiteri di Sassuolo, interventi che verranno costantemente monitorati con sopralluoghi programmati ogni quindici giorni.

Siamo poi in contatto – conclude il Vicesindaco – con alcuni benefattori per realizzare, grazie anche al loro contributo, un ulteriore intervento di sistemazione e riqualificazione specifico per l’area dedicata alla sepoltura dei fanciulli presso il cimitero nuovo”.