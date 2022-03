Domenica al Comunale di Carpi il virtuosismo di Anna Tifu per un omaggio a Piazzolla

Pubblicità





















Il violino di Anna Tifu per un omaggio ad Astor Piazzolla: è l’appuntamento di domenica 27 marzo al Teatro Comunale, per la stagione concertistica 2021-2022, che recupera lo spettacolo annullato a suo tempo causa pandemia. L’ ”Anna Tifu Tango Quartet” vede, a fianco della violinista sarda, Romeo Scaccia al pianoforte, Gianluigi Pennino al contrabbasso e Massimiliano Pitocco al “bandoneon”, la speciale fisarmonica con cui eccelleva Piazzolla.

«Un concerto – spiega la produzione – dedicato alle sonorità del Tango Nuevo, ai confini tra fusione e contaminazione, tradizione ed innovazione, in cui la forza poetica della musica si fonde al talento e al virtuosismo degli artisti. Un affascinante progetto che rende omaggio al grande bandoneonista e compositore argentino, di cui nel 2021 ricorreva il centenario della nascita».

Il programma prevede sette brani di Piazzolla: “Tristeza de un doble”, “Adios Nonino”, “Esqualo”, “Michelangelo ’70”, “Milonga del Angel”, “Muerte del Angel” e “Libertango”; inoltre due composizioni di Scaccia (“Not Yet” e “Sardinian Tango”) e una di Pablo de Sarasate (“Fantasia da concerto sulla Carmen di Bizet op. 25”).

Commenta il Maestro Carlo Guaitoli, Direttore artistico del Comunale: «Siamo molto felici di ospitare finalmente, dopo due anni dal primo annullamento per il “lock down”, la star del violinismo italiano Anna Tifu e il suo Tango Quartet, in questo spettacolare progetto dedicato principalmente alle musiche di Astor Piazzolla. Sono sicuro che sarà un concerto di grande fascino e interesse sia per i cultori della musica classica sia per gli appassionati del grande compositore argentino».

Il sipario del Teatro Comunale si aprirà alle 17: si entra solo con certificazione verde Covid-19 “rafforzata” e mascherina FFP2.

Informazioni e biglietti: “InCarpi”, Torre dell’Uccelliera di Palazzo Pio (piazza dei Martiri 58; incarpi@comune.carpi.mo.it tel. 059.649255) da martedì a domenica ore 10-18; per evitare code si può prenotare l’accesso alla biglietteria a questo indirizzo: www.comune.carpi.mo.it/prenota-eventi/biglietteria-teatro