Nel weekend le piazze Prampolini e San Prospero diventano un grande giardino fiorito per “Reggio Emilia in fiore”

Pubblicità





















Il 26 e 27 marzo in centro storico torna “Reggio Emilia in fiore”, la mostra mercato di piante e fiori, che quest’anno darà colore e bellezza a piazza Prampolini e a piazza San Prospero.

Un appuntamento irrinunciabile per gli amanti del verde, ma anche per coloro che vorranno vedere un giardino fiorito nelle piazze del centro storico. Per l’occasione, infatti, nelle due piazze arriveranno vivaisti e floricoltori da tutta Italia, che presenteranno piante di ogni tipo. Non mancheranno, oltre alle specie più “classiche” da esterni e interni, anche le piante particolari e da collezione. Sarà possibile anche trovare i kokedama, l’alternativa povera dei bonsai, realizzati secondo l’antica arte giapponese.

Per gli appassionati ci saranno i bonsai secolari, le piante grasse, le piante tropicali e le piante mediterranee. Non mancheranno neppure le piante aromatiche biologiche di tantissime tipologie e varietà.

La mostra-mercato sarà aperta per tutto il fine settimana, dalle 9 alle 19.30. Per informazioni è possibile consultare il sito www.reggioemiliainfiore.it