Prova regionale di corsa campestre domani a Castelnovo ne’ Monti

Domani pomeriggio Castelnovo ne’ Monti ospiterà una importante manifestazione di corsa campestre. Nell’area sportiva dell’Oratorio Don Bosco a partire dalle ore 15.30 saranno impegnati atleti provenienti dalla Regione Emilia-Romagna. Si tratta infatti di una prova a carattere regionale per il CSI ed a carattere provinciale per FIDAL e Uisp, aperta a tutte le categorie di giovani e adulti. Fra la prima partenza, quella della categoria Cuccioli e l’ultima partenza del programma, quella dei Seniores, sono previsti almeno 11 start ed al via sono attesi circa 200 atleti.

Per accedere all’area di svolgimento dell’evento tecnici ed atleti dovranno indossare la mascherina e per chi ha compiuto i 12 anni ci sarà anche il controllo del green pass. Anche il ristoro si svolgerà con le necessarie precauzioni in quanto ad ogni atleta verrà consegnata una merenda sigillata mono porzione.

Federazione ed Enti di Promozione Sportiva coinvolti hanno affidato l’organizzazione della manifestazione alla ASD Atletica Leggera Castelnovo ne’ Monti che si avvarrà della collaborazione di varie associazioni di volontariato locali.