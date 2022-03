Scivola durante una escursione al Libro Aperto, interviene il Soccorso Alpino

Pubblicità





















Brutta avventura per una 64enne residente Castelvetro, infortunatasi durante una escursione lungo il cammino GEA 00, sull’Appenino Modenese. L’escursionista, partita assieme ad un gruppo ben attrezzato con ramponi e piccozza dai Taburri (Fanano) per arrivare sul sentiero di crinale, giunta nel tratto compreso fra il monte Lancino e il monte Libro Aperto, dopo essersi tolta i ramponi perché non c’era più neve, è scivolata procurandosi un doloroso trauma alla caviglia.

Era da poco passato mezzogiorno quando gli amici hanno lanciato l’allarme, ed il 118 ha inviato la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione monte Cimone e l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un Tecnico del CNSAS. L’infortunata è stata raggiunta dal mezzo aereo che ha sbarcato il personale con il verricello. Il medico dopo la valutazione ha somministrato l’analgesia per il forte dolore. La paziente è stata poi recuperata con il verricello e trasportata all’ospedale di Pavullo nel Frignano per gli accertamenti del caso.