BMR Basket 2000, C Gold: sfida domenicale interna con il Ferrara Basket 2018

Dimenticare Imola e lanciare lo sprint finale di regular season. E’ questo che chiede la Bmr alla sfida interna delle 18 col Ferrara Basket 2018, squadra esperta che arriva al PalaRegnani decisa a centrare un risultato di prestigio per confermarsi alle spalle della capolista. Di tutt’altro avviso, invece, sono gli uomini di Diacci, che vanno a caccia del quinto successo interno della loro stagione con l’intento di emergere dal “gruppone” che staziona al terzo posto della graduatoria, dove sono affiancati da Castelnovo Monti, Forlimpopoli e Fortitudo.

Per farlo si affidano ad un Longoni in gran forma (nelle ultime 5 gare il numero 8 ha viaggiato a 20,6 punti ad allacciata di scarpe) e dovranno fare attenzione ai tanti elementi in forza nel team ospite. La direzione di gara è affidata a Forconi di Ravenna e Gusmeroli di Bologna, palla a due prevista come di consueto per le ore 18.

L’AVVERSARIO

Seconda della classe a +2 sulla Bmr, Ferrara presenta in roster due giocatori che hanno un passato in bianco-rosso-blu: il capitano degli estensi è Giovanni Agusto, miglior realizzatore dei suoi con oltre 16 punti di media; sfiora la doppia cifra, invece, Edoardo Verrigni (9,8), che fu uno dei giovani negli anni della Serie B. A completare un roster di sicuro valore un altro atleta navigato come il play Seravalli (10,4), la guardia Bianchi (9,8) mentre sotto i tabelloni ci sono il 37enne Cortesi, ex Pallacanestro Reggiana, e Costanzelli. La sfida d’andata, quella dell’esordio, vide Ferrara imporsi 64-60.