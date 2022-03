Torna a vincere la Sea Sub Modena e lo fa tra le mura amiche delle piscine Dogali

Pubblicità





















Il risultato dello scontro salvezza con Spazio Sport One Osio recita 6-5 per i geminiami, sempre avanti nel punteggio ma che non sono mai riusciti a chiudere il match. I punti in palio pesano molto e le due squadre partono senza affrettare le giocate, con Modena che riesce a siglare l’unica rete del primo quarto con Trocciola, autore di una bella rovesciata.

Il secondo quarto inizia subito con la replica di Trocciola, stavolta con un potente tiro da fuori, a cui risponde subito Raimondi per gli ospiti. Sul finire del quarto ci pensa Capitan Montante con un preciso tiro sopra la testa a tenere Osio a distanza.

Dopo il cambio campo le squadre si aprono con Conti e Riva che rispondono alle reti di Calabrese e Trocciola.

L’ultima frazione vede l’assalto dei bergamaschi che accorciano con il contropiede di Fumagalli. Trocciola prende di nuovo per mano i suoi e con un tiro da lontano batte il portiere ospite.

A due minuti dal termine Osio accorcia con Cereda e ha addirittura la palla per pareggiare, ma sullo scadere della partita Pederielli nega a Raimondi la gioia del gol, regalando 3 punti alla squadra di coach Calabrese. Prossimo impegno sabato 2 Aprile, ospiti della Pallanuoto Como, dove vedremo le reali ambizioni della Sea Sub Modena.

Sea Sub Modena: Pederielli, Ghelfi , Pinotti, Andrè, Montante 1, Trocciola 4, Araldi, Calabrese 1, Sorbini, Testini, Righetti, Gatti, Martini. All: Calabrese Superiorità numeriche: 2/6

Rigori: 1/1

Sport One Osio: Gamba, Piatti, Marchesi, Albani, Conti 1, Oggioni, Raimondi 1, Tassi, Fumagalli F, Riva 1, Fumagalli E 1, Esposito, Cereda 1. All: Pribetich

Superiorità numeriche: 2/5

Arbitro Boccarusso

Parziali: 1-0, 2-1, 2-2, 1-2 .