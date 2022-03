Pallacanestro Scandiano: sconfitte sia Emil Gas (C Silver) che B femminile

Emil Gas non pervenuta nella prima giornata della Poule Playout di Serie C Silver maschile. Al PalaRegnani passano i forlivesi del Gaetano Scirea, trascinati da un imprendibile Bandini; alla squadra di Spaggiari, costretta ad inseguire dalla palla a due, non bastano i 30 punti totali della coppia Astolfi-Galvan.

EMIL GAS SCANDIANO-GAETANO SCIREA BERTINORO 58-76

PALLACANESTRO SCANDIANO: Fikri 4, Imovilli ne, Astolfi 13, Fontanili 1, Morgotti 7, Levinskis 3, Galvan 17, Taddei 1, Zamparelli 5, Caiti 7. All. Spaggiari.

SCIREA BASKET BERTINORO: Benzoni 2, Bandini 39, Maltoni, Monticelli, Ndour 4, Bassi 4, Sampieri 4, Guardigli 21, Serra 2, Stoica, Bellini, Zambianchi. All. Grison.

Arbitri: Ronda di Piacenza e Salatti di Parma.

Note: parziali 17-23, 32-43, 43-56.

******

La Pallacanestro Scandiano cede a Castel San Pietro nella Poule Playoff di B femminile, sotto i colpi della corazzata Magika. La formazione biancoblu rimane in partita fino alla fine del terzo quarto, per poi alzare bandiera bianca alla fisicità del team bolognese.

MAGIKA CASTEL SAN PIETRO-PALLACANESTRO SCANDIANO 71-53

PALLACANESTRO SCANDIANO: Fedolfi 12, Brevini 16, Meglioli E. 10, Bini 4, Meglioli A. 2, Nalin ne, Pellacani ne, Chiletti 5, Balboni, Bocchi 2, Marino, Facchetti 2. All. Piatti.

Arbitri: Pellegrini di Forlì e Boudrika di Ravenna.

Note: parziali 19-14, 36-28, 45-39.