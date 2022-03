Pubblicità





















Cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio per l’intera giornata salvo residua nuvolosità al mattino sul settore più orientale della regione. Temperature minime comprese tra 7 e 10 gradi ma con valori più bassi in aree aperte extraurbane; massime in lieve locale flessione con valori compresi tra 20 gradi della Romagna ed aree costiere e 20/21 gradi delle pianure interne. Venti deboli in prevalenza dai quadranti orientali. Mare poco mosso.

(Arpae)