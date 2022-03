Covid, 73.195 nuovi casi e 159 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Nuova flessione dei contagi in Italia. Secondo il consueto bollettino del Ministero della Salute, i nuovi contagiati sono 73.195 (77.621 i positivi riportati nel bollettino del 30 marzo), ma con un numero inferiore di tamponi processati, 486.813 e che produce un tasso di positività in lieve crescita al 15%. Lieve flessione dei decessi, 159 (-11). Il numero degli attualmente positivi registra un calo a 1.277.044.

Prosegue la crescita del numero dei ricoverati nei reparti ordinari: le persone accolte nelle aree mediche sono 9.898 (+27), lieve calo invece nelle terapie intensive, 468 (-13) con 46 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 1.266.678 persone. Il Lazio risulta prima regione per numero di contagi (9.256), seguita da Lombardia (9.141) e Campania (8.393).

