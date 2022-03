Il presidente Bonaccini incontra in Regione l’ambasciatore in Italia del Regno di Danimarca, Anders Carsten Damsgaard

Il presidente Bonaccini incontra in Regione l’ambasciatore in Italia del Regno di...

Il conflitto in Ucraina, l’accoglienza dei profughi in fuga dalla guerra e, guardando al futuro, l’avvio di una collaborazione economica e culturale stabile e proficua. Ma anche le prospettive per l’export e il turismo, gli scambi reciproci e l’attivazione di nuove opportunità in molteplici settori: industriale, culturale, scientifico e agroalimentare.

Questi i temi e gli obiettivi comuni al centro dell’incontro di oggi pomeriggio in Regione, a Bologna, tra il presidente Stefano Bonaccini e l’ambasciatore in Italia del Regno di Danimarca, Anders Carsten Damsgaard, accompagnato dall’addetto commerciale dell’ambasciata, Elia Alessandro Morciano. Presente anche il Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, Andrea Orlando.

Un dialogo che guarda a una futura collaborazione tra l’Emilia-Romagna e il Paese scandinavo, con la possibile sottoscrizione di accordi di collaborazione formale con regioni danesi, viste anche le molte aziende e realtà del territorio ad avere interessi in Danimarca.