Furto con strappo, protagonisti quattro ragazzini. Una denuncia

Pubblicità





















Alle ore 17.45 di ieri una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Reggio Emilia è intervenuta in via Folloni per la segnalazione di furto con strappo ai danno di una donna ad opera di quattro ragazzini.

Giunti sul posto la derubata forniva agli agenti una descrizione dei ragazzi. In particolare riferiva che i giovani erano tutti di carnagione chiara, vestiti con felpe scure e uno di loro con una giacca blu/azzurro con cappuccio, tutti con capelli scuri con ciuffo allungato sulla fronte. Dal gruppo spiccava per altezza un ragazzo che avvicinandosi alla donna, mostrandole due banconote da 10€, le chiedeva di poterla cambiare con una da 20 €. A questa richiesta la donna estraeva dal portafogli una banconota da 20€ e il giovane con mossa fulminea gliela strappava di mano iniziando a fuggire insieme agli amici in direzione del Parco della Mirandola.

Diramata la nota via radio alle altre pattuglie sul territorio, un altro equipaggio notava nella vicina via Zambonini, un gruppo di giovani che alla vista della Volante si dava a precipitosa fuga in direzione di via F.lli Cervi.

Lasciata l’auto di servizio e continuato l’inseguimento a piedi, gli operatori hanno raggiunto uno dei presunti autori.

Il giovane, che corrispondeva alla descrizione della vittima, è stato accompagnato presso gli uffici della locale Questura ove, al termine degli accertamenti di rito, è stato denunciato per furto con strappo in concorso.