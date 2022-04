Yana, 31 anni, incinta e in fuga dalla guerra in Ucraina partorisce all’ospedale di Sassuolo

Yana, 31 anni, incinta e in fuga dalla guerra in Ucraina partorisce...

Yana 31enne ucraina, in fuga da Mariupol fino a Sassuolo dove mercoledì pomeriggio ha dato alla luce una bimba di tre chili e mezzo.

Incinta al nono mese ha vissuto per settimane in uno scantinato e con poco cibo nella città martoriata dai bombardamenti.

A Sassuolo da cinque anni vive la sorella e la 31enne è riuscita prima in auto e poi in treno a raggiungere Cracovia e poi a Vienna, dove i familiari l’hanno recuperata e portata a Sassuolo. Alla bimba è stato dato il nome di Nicol.