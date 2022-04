Reggio Emilia: controlli dei N.A.S. nei forni della città, sequestrate colombe pasquali

Pubblicità





















I Carabinieri del NAS di Parma, nell’ambito dei servizi rivolti a garantire la sicurezza alimentare e la strategia mensile concernete il controllo sui prodotti festività pasquali hanno proceduto al controllo ed ispezione igienico sanitaria di alcune attività di fornai della città al fine di assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed amministrative.

In due attività commerciali i carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanitaria di Parma hanno accertato irregolarità. In particolare in un forno nel corso dei controlli, i militari operanti hanno riscontrato carenze igienico sanitarie dovute alla presenza di derrate alimentari a diretto contatto con il pavimento, sporcizia vetusta dei locali e formazione di ghiaccio nei congelatori, per le quali oltre alle sanzioni a carico del titolare è stato emesso l’istituto della diffida.

In un altro forno cittadino i carabinieri del NAS di Parma hanno sequestrato una decina di colombe pasquali pre-imballate, prive in etichetta con le informazioni obbligatorie (elenco allergeni, produttore/confezionatore, peso e indicazione O.S.A.), dal valore commerciale di 200 euro.

A seguito delle violazioni riscontrate complessivamente sono state comminate sanzioni per oltre 5.000 euro.