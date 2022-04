Rubiera: fermato con le dosi di cocaina pronte allo spaccio, arrestato

Pubblicità





















Fermato dai carabinieri della stazione di Rubiera nelle vicinanze di un bar posto nell’immediata periferia del paese dove a bordo dell’autovettura sostava con fare sospetto è stato sottoposto ai dovuti controlli. La successiva ispezione personale e dell’autovettura a bordo della quale si trovava portava al rinvenimento di 19 dosi di cocaina e della somma in contanti di oltre 2.000 euro.

A casa dell’uomo, abitante a Rubiera i carabinieri hanno rinvenuto ulteriori 8.600 euro in contanti, sequestrati in quanto ritenuti provento della presunta attività di spaccio. Per questi motivi nel pomeriggio di ieri i carabinieri della stazione di Rubiera con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio hanno arrestato un 25enne ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura reggiana.

Alla luce di quanto accertato il 25enne è stato arrestato e ristretto a disposizione della Procura reggiana.