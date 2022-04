Marcacci (Turismo Licom): A Modena e in Appennino buon periodo per i turisti, per migliorare l’accoglienza migliorare la segnaletica

Marcacci (Turismo Licom): A Modena e in Appennino buon periodo per i...

“Questa Pasqua è andata benissimo, sia in città che in Appennino. E più in generale i turisti stanno tornando, anche quelli stranieri (escludendo statunitensi e naturalmente russi), non siamo ai livelli pre Covid, ma poco ci manca…”. Federica Marcacci, presidente Turismo Licom, commenta così la situazione a Modena e più in generale nella provincia: “La città sta conoscendo un buon momento, la ripresa si tocca con mano e anche gli eventi aiutano. Penso anche ad attività come ‘Welchome to Modena’ che sta portando in città soprattutto famiglie e vedendo le recensioni che lasciano c’è da essere ottimisti: chi viene generalmente si trova bene e trova servizi di qualità, oltre alla pulizia”.

La presidente Licom Turismo mette in luce anche alcune criticità: “Dobbiamo senza dubbio migliorare la segnaletica senza dubbio, anche in lingua inglese e il menù dei ristoranti è opportuno che sia bilingue per accogliere in modo più adeguato i turisti. Poi, e questo discorso vale soprattutto per l’Appennino che ha vissuto una stagione invernale straordinaria, c’è il grande tema della fatica a reperire manodopera. E’ sempre più difficile trovare personale e questo alla lunga diventa un problema serio per le imprese del settore”.

Il timore per la situazione internazionale è, naturalmente, molto alto: “Questo è purtroppo il presupposto con cui dobbiamo fare i conti – sottolinea Marcacci -. La clientela come dicevo, specie a Modena città, è molto europea e l’aeroporto di Bologna in questi giorni è strapieno, la posizione geografica, con la direttrice del Brennero e la vicinanza a Bologna, e le bellezze di Modena e della provincia (con enogastronomia, musei, motori e via di questo passo) fanno sì che l’attrattività del territorio sia molto alta. E anche la clientela business è tornata, speriamo davvero che la situazione non peggiori e che il manifatturiero continui a crescere”.

La presidente Turismo Licom chiude con un piccolo focus sull’Appennino: “In questi giorni, soprattutto in alcune località e anche grazie agli eventi organizzati, tante persone hanno scelto di salire sulle nostre montagne, tutte le case aperte e molti alberghi sono pieni. E’ evidente che, dopo due anni di pandemia, le persone hanno voglia di uscire. Gli operatori ora si stanno preparando per la stagione estiva: l’auspicio è che questo trend prosegua e che, nel frattempo, si risolva almeno in parte il problema del reperimento di personale”.