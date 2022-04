“Parole in Città” 2022: il programma

L’edizione 2022 di “Parole in Città” si svolgerà nel weekend tra il 3 ed il 5 giugno prossimi ed al suo interno si svolgeranno le premiazioni della seconda edizione del Premio Letterario dedicato alla memoria di Don Carlo Lamecchi. Lo ha stabilito la Giunta del Comune di Sassuolo con la delibera n°51 del 12 aprile, in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio, che ha approvato il programma della tre giorni.

Il programma “Parole in città 2022” è stato redatto dal servizio Attività culturali ed Associazionismo – Biblioteche comunali in collaborazione con le Associazioni Librarsi, Biasin e Progettarte, dettagliato come segue:

Venerdì 3 giugno 2022:

in piazzale Della Rosa/Biblioteca Cionini:

mattino: Premiazione Premio Poesia sezione ragazzi;

pomeriggio: “A scuola di albi” con esperte del settore

sera: incontro con Annalisa Vandelli – letteratura di una fotoreporter

Sabato 4 giugno 2022:

in piazzale Della Rosa/Biblioteca Cionini:

mattina: Premiazione Premio Poesia sezione adulti;

pomeriggio: Incontro con l’autore

A Villa Giacobazzi/Biblioteca Leontine:

mattina: Spettacolo per ragazzi sulla lettura a cura di STED

Al Crogiolo Marazzi

sera: proiezione-concorso di film tratto da libro – Buk Film Festival

Domenica 5 giugno 2022:

in piazzale Della Rosa/Biblioteca Cionini:

mattina: Laboratorio di Manga per adulti

mattina: Workshop sulla narrazione

pomeriggio: Incontro con l’autore

A Villa Giacobazzi/Biblioteca Leontine:

mattina: “La grande fabbrica delle parole” – Spettacolo per bambini sulla lettura a cura di Quinta Parete (6-10 anni)

pomeriggio: Laboratorio di Manga per ragazzi (10-14 anni)

pomeriggio: “Il libro più bello” Spettacolo sulla lettura a cura di Fondazione Toscanini