A seguito di un tampone di controllo il sindaco Matteo Lepore è risultato positivo al Covid. Al momento non presenta sintomi e continuerà a lavorare da casa, dove resterà in isolamento fino al 30 aprile. Gli impegni istituzionali già fissati verranno riorganizzati, dove possibile, in modalità online, o rinviati.

La presenza del Comune alla celebrazione del 25 Aprile in Piazza Maggiore sarà assicurata dalla Vicesindaca Emily Clancy.