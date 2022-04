Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 25 aprile 2022

Pubblicità





















Al mattino cielo irregolarmente nuvoloso, con locali addensamenti con possibilità di deboli precipitazioni sparse a ridosso del crinale appenninico, ma con tendenza a temporanee schiarite. Nelle ore pomeridiane locali rovesci potranno interessare la pianura, in particolare quella a ridosso dell’asta del Po. Temperature minime comprese tra 9 e 12 gradi. Massime comprese tra 18 e 21 gradi. Venti deboli variabili in pianura, prevalentemente meridionali sui rilievi e sul mare con temporanei e locali rinforzi. Mare in generale poco mosso.

(Arpae)