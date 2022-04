Castelfranco Emilia, nasce il nuovo Tavolo di coordinamento per le politiche di genere

Pubblicità





















Nasce a Castelfranco Emilia il Tavolo comunale per le politiche di genere, con il via libera definitivo della Giunta arrivato nei giorni scorsi. Si tratta di un vero e proprio coordinamento locale che vede il coinvolgimento e la partecipazione alla discussione di rappresentanti politici e tecnici dell’Ente (Amministratori e rappresentanti dei Gruppi consiliari), del mondo della scuola, Forze dell’Ordine, rappresentanti delle associazioni femminili, del mondo del volontariato e dell’Ausl:

soggetti tutti coinvolti a vario titolo per “affrontare la problematica delle violenza di genere, dialogare in maniera costruttiva e proporre soluzioni finalizzate alla creazione di una cultura del rispetto delle differenze, all’educazione alla parità e al contrasto della violenza di genere ed in particolare quella maschile contro le donne – dichiara l’Assessore alle Politiche di genere Rita Barbieri evidenziando che – la presenza di un coordinamento a livello locale funge da collettore delle diverse prospettive ed esigenze locali, raccordandosi attraverso i propri rappresentanti col tavolo unionale per condividere priorità, obiettivi, azioni e strategie di intervento e, più precisamente, consente di coordinare a livello locale azioni di contrasto alla violenza di genere, stimolando l’assunzione di responsabilità nel coordinamento con le istituzioni coinvolte e le realtà del Terzo Settore, sostenendo e consolidando al contempo un programma di educazione e prevenzione rivolti ai ragazzi e alle ragazze. Il grande tema della violenza di genere, infatti, deve essere affrontato come grande tema “culturale” dove il confronto ha valore se si pone nella volontà di costruire una comunità sensibile ed attenta, partendo dall’informazione e dalla costruzione di progetti proponibili ad una rete diffusa che tocchi tutte le sfere istituzionali.”

Il Comune di Castelfranco Emilia, lo ricordiamo, ha promosso negli anni importanti iniziative volte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza sulle donne, dapprima in forma locale e dallo scorso anno, attraverso strategie condivise con l’Unione dei Comuni del Sorbara, partecipando alle attività del Tavolo Unionale di Coordinamento per le Pari Opportunità.

Per il Comune di Castelfranco Emilia, proprio “in continuità e a supporto dell’attività svolta dall’Unione dei Comuni del Sorbara – ha concluso l’Assessore Barbieri – si è ritenuto necessario porre in essere nuove forme di intervento, più incisive e dirette ad identificare misure concrete nella lotta alle varie forme di discriminazione, di qui l’ideazione di questo nuovo tavolo operativo”.