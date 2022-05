MotoGp Spagna: trionfa la Ducati di Bagnaia

Pubblicità





















Francesco Bagnaia è stato il dominatore assoluto del GP di Spagna, sesto appuntamento del Campionato Mondiale MotoGP 2022, sul Circuito de Jerez – Angel Nieto, in Andalusia.

Il pilota della Ducati, partito in pole, ha preceduto sul traguardo la Yamaha di Fabio Quartararo (che si conferma in testa al mondiale) e l’Aprilia di Aleix Espargaro. Marc Marquez è quarto e Jack Miller con l’altra Ducati quinto.

In sesta posizione Mir seguito da Nakagami e Bastianini che arriva ottavo sopravanzando Bezzecchi, nono e Binder decimo.

CLASSIFICA MONDIALE 2022

1. Fabio Quartararo (Yamaha) 89

2. Aleix Espargarò (Aprilia) 82

3. Enea Bastianini (Ducati) 69

4. Alex Rins (Suzuki) 69

5. Francesco Bagnaia (Ducati) 56

6. Joan Mir (Suzuki) 56

7. Johann Zarco (Ducati) 51

8. Brad Binder (KTM) 48

9. Marc Marquez (Honda) 44

10. Miguel Oliveira (KTM) 43

11. Jack Miller (Ducati) 42