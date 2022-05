Scandiano sconfitto dal Novara ed esce dai Playoff

Pubblicità





















Non è riuscita l’impresa al Roller Hockey Scandiano di uscire indenne dalla pista del Pala Dal Lago di Novara. I rossoblu sono stati sconfitti per 7 reti a 4, frutto di un secondo tempo più preciso dei padroni di casa, sostenuti da più di 600 persone in uno dei templi dell’hockey italiano. Sommato al 6-4 dell’andata, Novara passa il turno degli ottavi dei playoff promozione realizzando un totale di 11 reti a 10.

Inizia bene la squadra di Cupisti, avanti di 1 a 0 con la rete dalla distanza di Busani. Il pareggio dei locali arriva al 12° con Gori. Esce con il blu Dimone ed in pochi minuti Novara si ritrova sul 3-1, entrambi su tiro diretto (secondo blu di Stefani), entrambi realizzati dall’argentino Gonzalez, rientrato dalla squalifica. Nella ripresa Scandiano ancora parte bene: Peter Ehimi e Lorenzo Barbieri riacciuffano i piemontesi sul 3-3. Ma in un attimo Novara è ancora davanti, ed alcuni minuti più tardi Mastropasqua fissa il 5-3 che rende la partita ancora più in discesa per Novara. Scandiano è in partita, parecchi i pali presi, però non riesce a concretizzare. Gli ultimi minuti sono intensi. Blu anche a capitan Vecchi ed è ancora Ferrari a firmare il gol del passaggio del turno, i tre gol di vantaggio che erano necessari. Ultime reti di Mastropasqua e di Ehimi per il definitivo 7-4.

Si conclude così la stagione della prima squadra, lottando sino all’ultimo con una squadra che molto probabilmente potrà salire di categoria. Per Scandiano ora la preparazione specifica di circa quattro settimane per arrivare preparati al meglio per le Finali Nazionali Under 19, dove ci saranno diversi protagonisti di questa stagione in prima squadra, ospitati dalla nostra società.

Playoff promozione, Rirusltati dell’andata: Castiglione- Prato = 7-6, Montecchio- Modena = 2-4, Trissino- Roller Bassano = 8-2, Thiene-Breganze = 4-4

Novara: Gilli, Bergamin, Mastropasqua, Ferrari O, Gonzalez – Mele, Gori, Garzaro, Scarenzi – All. Ario

Scandiano: Dimone, Barbieri, Busani, Rocha, Ehimi – Stefani, Uva A, Fontanesi, Ganassi, Vecchi – All. Cupisti

Marcatori: 1t: 5’50” Busani (S), 12’01” Gori (N), 14’51” Gonzalez (tir.dir) (N), 17’05” Gonzalez (tir.dir) (N) – 2t: 3’33” Ehimi (S), 4’42” Barbieri (S), 5’33” Ferrari (N), 10’56” Mastropasqua (N), 19’06” Ferrari (N), 23’00” Mastropasqua (N), 23’23” Ehimi (S)

Espulsioni: 1t: 14’51” Dimone (2′) (S), 17’05” Stefani (2′) (S) – 2t: 15’40” Barbieri (2′) (S), 16’24” Gori (2′) (N), 19’26” Vecchi (2′) (S)

IL MONDO ROSSOBLU

UNDER 17

Sconfitta al fotofinish per lo Scandiano Under 17 in casa del Correggio B. Una gara decisa da un gol a 41 secondi dalla fine per i correggesi, dopo il vantaggio a 4 minuti dalla fine. In classifica sempre al quarto posto i rossoblu con due gare in meno del primo Correggio A, a quota 8 punti.

Correggio: Tolomelli, Simonelli (C), Ferretti, Allegretti, Ferraro – Angelotti, Severi – All. Zucchiatti

Scandiano: Rinaldi, Vivi, Busani, Natali (C), Montecroci – Depietri – All. Uva D

Marcatori: 1t: 1’10” Simonelli (C), 2’56” Ferretti (C), 4’26” Vivi (S), 8’24” Natali (S), 15’29” Ferraro (C) – 2t: 3’12” Busani (S), 15’31” Busani (S), 18’40” Allegretti (C), 19’19” Allegretti (C)

UNDER 15

Sconfitta 12-5 al ritorno in pista per l’Under 15 di Adriano Vaccari contro Correggio che certifica così la presenza nel campionato di categoria. I rossoblu rimangono in partita sino ad un terzo del secondo tempo (3-3), poi vengono sorpassati dai sei gol di Ferretti. In classifica è al secondo posto con sei punti a parimerito con Modena, a due giornate dalla fine.

Correggio: Tolomelli, Ferretti, Angelotti (C), Ferraro, Holban – Follonica, Severi – All. Zucchiatti

Scandiano: Francia, Busani (C), Ranati, Montanari, Incerti Massimini F – Montecroci, Babrieri S, Incerti Massimini E, Barbieri S – All. Vaccari

Marcatori: 1t: 1’09” Busani (S), 7’36” Angelotti (C), 14’25” Holban (C), 19’31” Ranati (S) – 2t: 2’15” Ranati (S), 2’48” Angelotti (C), 6’26” Ferretti (C), 8’09” Ferraro (C), 8’16” Busani (Rig) (S), 9’03” Busani (S), 10’01” Ferretti (C), 13’04” Ferraro (C), 15’24” Ferretti (C), 17’00” Ferretti (C), 18’36” Ferretti (C), 18’36” Ferretti (C), 19’02” Angelotti (C)