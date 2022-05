Agevolazioni economiche per famiglie e imprese a San Felice

Pubblicità





















Il Comune di San Felice sul Panaro ha messo a disposizione 95.495 euro per la riduzione della tariffa rifiuti corrispettiva per l’anno 2022 al fine di concedere agevolazioni economiche alle aziende in sofferenza finanziaria a seguito dell’emergenza epidemiologica e alle famiglie in difficoltà attraverso bonus sociale. Tali misure sono state approvate dal Consiglio comunale lo scorso 27 aprile. A livello operativo le risorse stanziate saranno trasferite al gestore Aimag, che si occuperà di concedere le agevolazioni e i bonus secondo quanto approvato.