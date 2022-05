Pubblicità





















La Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, istituita l’8 maggio in occasione dell’anniversario della nascita del suo fondatore Henry Dunant, concluderà la “Settimana della Croce Rossa” che va dall’1 all’8 maggio, con eventi di celebrazione in tutto il Paese per il riconoscimento dell’enorme sforzo dei volontari, tanto in prima linea nella lotta alla pandemia quanto nella guerra in Ucraina, senza mai trascurare la funzione primaria dell’Associazione nel campo della diffusione del Diritto Internazionale Umanitario, dell’educazione, dell’intervento in emergenza, della tutela della salute e della prevenzione e nelle tante attività socio-assistenziali su tutto il territorio nazionale.

La campagna 2022, nasce dalla consapevolezza che basta davvero poco per essere promulgatori di Umanità se si ha voglia di chiedere e di ascoltare. Spesso una domanda, anche la più semplice e apparentemente banale, ci connette in modo estremamente intimo con chi la riceve senza impoverire chi la pone, generando interesse e dialogo. Può durare un attimo, può ridare dignità.

”Come stai? Come ti chiami? Dove ti trovi?”

Per le donne e gli uomini della CRI hanno un significato profondo e importante perché li aiutano a svelare i sentimenti in un momento difficile, a conoscere l’identità delle persone o a individuarle in situazioni di pericolo.

Da qui il claim “Ogni persona ha una storia e a noi interessano tutte”.

Come si celebra la “Settimana della Croce Rossa”

1-8 maggio: fuori dai palazzi comunali del Distretto Ceramico come di consueto sventoleranno le bandiere della Croce Rossa e, ove possibile, saranno illuminati di “rosso” alcuni edifici storici o simboli cittadini.

7 e 8 Maggio: in Piazza Garibaldi, in occasione della Festa della Mamma e di Sassuolo in Fiore, collaboreremo con il Comitato Commercianti del Centro Storico nella vendita di magliette. Le magliette saranno gentilmente dipinte dai pittori del Gruppo Pittori “Jacopo Cavedoni”. Il ricavato della vendita sarà devoluto a #CRISassuolo a favore dell’Emergenza Ucraina.

8 Maggio: saremo presenti in Piazza Martiri Partigiani dalle ore 15.30, con due Gazebo e una tenda Pneumatica, per presentare i progetti sociali del Comitato sassolese sul territorio del Distretto Ceramico (Distretto Donne, Distretto Strada e Ti SOStengo), nonché promuovere il Diritto Internazionale Umanitario, dimostrazioni pratiche di Manovre Salvavita Pediatriche, prova Pressione, prova Glicemia e altre attività. Saranno presenti anche i nostri Operatori del Sorriso, che svolgono attività di clownerie in alcune strutture e nelle RSA.

Sempre l’8 Maggio alle ore 20.30, si concluderà la settimana di celebrazioni con la Fiaccolata di CRI Sassuolo, “Portiamo la Pace in Piazza”. Ritrovo in Piazza Garibaldi dalle ore 19.00, partenza alle 20.30 e rientro previsto per le 21.30.

Tutta la cittadinanza è invitata a unirsi ai Volontari di CRI Sassuolo e partecipare a questa marcia silenziosa, con cuore in mano e fiaccole accese.