Formigine ricorda Maria Grazia Badiali

Si terrà sabato 7 maggio 2022 a partire dalle ore 17, presso l’Opera Pia Castiglioni (via Mazzini 81), un’iniziativa in ricordo di Maria Grazia Badiali, delegata in Italia per gli aiuti umanitari dell’Associazione Internazionale Regina Elena, scomparsa lo scorso 21 gennaio.

Dagli aiuti alle popolazioni che hanno subito il terremoto in Centro Italia, sino alla beneficenza a favore delle famiglie colpite dalla crisi pandemica, passando per le donazioni a bambini e anziani, Maria Grazia si è sempre distinta per la generosità con la quale svolgeva il suo servizio.

Dopo la Santa Messa, sarà intitolato alla benefattrice il giardino “Alzheimer”, all’interno della struttura.