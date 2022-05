Venerdì l’assemblea pubblica sull’Ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti con i vertici AUSL

Pubblicità





















Saranno presenti la dottoressa Cristina Marchesi, Direttrice generale dell’Ausl di Reggio Emilia, il dottor Giorgio Mazzi Direttore Sanitario, la dottoressa Sonia Gualtieri direttrice del Distretto appenninico all’assemblea pubblica in programma venerdì, 6 maggio, alle ore 20 all’Oratorio Don Bosco di Castelnovo Monti. E ci saranno gli Amministratori di tutti i Comuni dell’Unione Appennino, per confrontarsi sul quadro attuale dell’Ospedale Sant’Anna e sui servizi di Medicina del territorio.

Sarà quindi fornito un quadro generale della sanità in montagna, per dialogare con la comunità e dare tutte le informazioni sui servizi, in un momento in cui sono in programma investimenti importanti, ma anche per dissipare i dubbi emersi nelle scorse settimane sull’organizzazione interna dell’ospedale a seguito della difficoltà di reperire personale medico. L’incontro è organizzato dall’Unione dei Comuni dell’Appennino in collaborazione con Ausl. Si parlerà degli investimenti previsti per nuove strutture e servizi, quali tre nuove Case di Comunità a Castelnovo Monti, Villa Minozzo e Carpineti, il nuovo Ospedale di Comunità (OSCO) e la Centrale Operativa Territoriale (COT) a Castelnovo, interventi di miglioramento antisismico degli edifici del Sant’Anna, l’acquisizione di nuovi dispositivi tecnologici per l’Ospedale, la recente riorganizzazione del reparto di Ortopedia che ha dato risultati positivi e potrà essere riproposta anche in altri reparti. L’assemblea si terrà quindi venerdì nei locali dell’Oratorio Don Bosco di Castelnovo Monti, alle ore 20, ovviamente aperta alla partecipazione del pubblico.