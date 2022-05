Il Festival ‘Passa la Parola’ domenica arriva a Formigine

Pubblicità





















Prima tappa del Festival: all’Auditorium Spira Mirabilis interverranno Melania Longo e Alessandro Sanna Melania Longo e Alessandro Sanna saranno gli ospiti presenti all’Auditorium Spira Mirabilis di Formigine domenica 8 maggio alle ore 17. Una performance artistica dal titolo Paesaggi a caso: foto, illustrazioni, parole e musica insieme ai due autori. Quella di Formigine sarà la seconda tappa di Passa La Parola, Festival della Lettura per Ragazzi organizzato dalla libreria indipendente per ragazzi Castello di Carta di Vignola e dal comitato di Modena del Csi, Centro Sportivo Italiano.

Passa la Parola è arrivato alla decima edizione e per festeggiare questo importante traguardo ha fatto le cose in grande. Nove giornate di festival in provincia in altrettanti comuni dal 7 maggio al 25 giugno, che si sommano alla due giorni di Modena del prossimo 14 e 15 maggio in piazza Mazzini.

Il motto del 2022 è “Passa La Parola 10…20,30”. C’è il numero 10, che rappresenta il primo decennio del Festival e i dieci comuni coinvolti nell’edizione 2022. Poi un 20 e un 30, vicini tra loro: promuovere gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU attraverso il libro e la lettura è l’intento della direzione artistica del Festival condivisa con i propri partner.

La missione è quella di stimolare i più giovani ad un impegno civile attivo, facendosi promotori di valori, magari proprio a cominciare dalla lettura che diventa strumento di cultura e conoscenza.

“Salviamo il Pianeta con un libro” è invece l’iniziativa che accompagnerà Passa La Parola. Ognuno potrà scegliere il titolo di un libro che nel proprio percorso di vita ha un avuto un significato importante, attraverso due modalità: compilando la cartolina in una delle tappe del festival oppure entrando nella sezione Vota libro di www.passalaparola.it, il sito ufficiale dell’evento.

Melania Longo è storica dell’arte. La utilizza come strumento pedagogico ed estetico in percorsi di formazione, per bambini e adulti, coltivandola come un immenso giacimento di conoscenze, narrazioni ed esperienze, per imparare a vedere e conoscere. Intorno all’arte visiva e agli illustrati sviluppa attività di studio, con particolare riferimento alla lettura delle immagini e al loro ruolo nella formazione dell’immaginario degli individui. Insieme all’illustratore Alessandro Sanna ha avviato un progetto di ricerca sul disegno nell’arte e nel pensiero visivo, da cui è nato il libro Codice Rodari, pubblicato da Einaudi ragazzi (2020). Con lo stesso autore ha pubblicato “Monte Latte”, Terre di mezzo (2021), “Tana”, Il Castoro (2022) e “Paesaggi a caso”, Lapis (2022).

Alessandro Sanna è autore e illustratore di libri con le figure. Collabora con numerose case editrici italiane e internazionali ed espone i suoi lavori in mostre collettive e personali. Per tre volte gli è assegnato il “Premio Andersen”: nel 2006 per il miglior libro fatto ad arte, nel 2009 come migliore illustratore e nel 2014. Premio Lo straniero 2014 indetto dall’omonima rivista diretta da Goffredo Fofi. Nel 2013 realizza il libro “Fiume lento” edito da Rizzoli in Italia e negli Stati Uniti, Spagna, Germania, Repubblica Ceca, Cina e Taiwan. Sempre per Rizzoli esce nel 2019 “Come questa pietra, il libro di tutte le guerre” che sarà pubblicato negli Stati Uniti, Cina e Taiwan entro il 2020. Lo stesso libro viene selezionato nei White Raven 2019. Illustratore per Vanity Fair France e per il settimanale Gioia. Docente di illustrazione e disegno presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna e di Verona. Candidato italiano all’Hans Christian Andersen Award 2016, dal 2019 è il primo Children’s Laureate italiano da parte di ALIR, Associazione delle librerie indipendenti per ragazzi.