Museo di Nonantola: nuovo sito e accreditamento al sistema museale nazionale

Dopo essere stato incluso tra i primi 109 “Musei di qualità” della Regione Emilia-Romagna, lo scorso aprile il Museo di Nonantola è stato accreditato presso il Sistema Museale Nazionale. Un importante riconoscimento, ottenuto rispondendo a “Livelli Uniformi di Qualità” per i musei, che prevedono ben 112 parametri suddivisi in tre ambiti principali: Organizzazione, Collezioni, Comunicazione e rapporti con il territorio. Ciò permetterà al Museo di Nonantola di entrare in una rete di 5000 istituzioni museali nazionali e faciliterà la partecipazione a bandi e la raccolta di fondi da destinare a vari obiettivi di miglioramento.

Nuovo sito internet del Museo

E online il nuovo sito internet del Museo, raggiungibile all’indirizzo museodinonantola.it. Il portale è frutto di un lungo lavoro e della convinzione, rafforzata nei complicati anni di pandemia e di restrizioni all’attività degli istituti culturali, che un supporto tecnologico alla promozione del patrimonio storico nonantolano fosse fondamentale. Attraverso il sito è possibile avere una visione d’insieme del percorso museale, dei laboratori didattici e delle visite che il museo propone ed inoltre essere aggiornati sulle diverse iniziative e visite guidate iscrivendosi alla newsletter. Sono inoltre visibili tutti i progetti realizzati dal museo negli ultimi anni grazie alla partecipazione a bandi regionali.

Aumento del turismo di prossimità

La realizzazione del sito ha dato un impulso al museo ma fortunatamente non è più il solo mezzo attraverso il quale è possibile effettuare la visita poiché, già da qualche mese, si vedono i segni della ripresa con l’aumento del turismo di prossimità e il massiccio ritorno delle scuole: oltre ai laboratori rivolti alle scuole provenienti fuori dal Comune, da marzo il museo ha ripreso i laboratori didattici con l’Istituto Comprensivo F.lli Cervi accogliendo tutte le classi III, IV e V della scuola primaria di primo grado e I e II della secondaria di primo grado.

Proprio grazie a questa rinnovata collaborazione, il Museo di Nonantola, la scuola secondaria D. Alighieri di Nonantola e l’IIS Meucci di Carpi, sabato 7 maggio alle ore 16.00, 16.30 e 17.00 alla Casa della Guardia in Partecipanza, organizzeranno l’evento “Avvisi, Denunzie e Grida”, che aderisce alla rassegna regionale “Quante Storie nella Storia. La settimana della didattica in archivio”. Gli studenti saranno i protagonisti della giornata e faranno da guide al pubblico raccontando la millenaria storia della Partecipanza attraverso i documenti conservati nell’archivio dell’ente.

Sempre sabato 7 maggio, alle 10.30 il Museo di Nonantola e la Partecipanza Agraria, in collaborazione con eGoeBIKE, condurranno una visita guidata storico/naturalistica in bicicletta attraverso il territorio della Partecipanza e l’Oasi Naturalistica Torrazzuolo. Domenica 8 maggio, invece, alle ore 16.00 grazie a “History Adventure” sarà possibile scoprire i tesori medievali di Nonantola attraverso enigmi, indovinelli, e rebus in una caccia al tesoro urbana per adulti.

Collocato all’interno della trecentesca torre dei Bolognesi, il Museo di Nonantola racconta la storia del territorio in un percorso a ritroso nel tempo dall’età contemporanea all’età del Bronzo.

Il museo, che sui cinque piani della torre medievale racconta millenni di storia, ospita al piano terra la mostra “I Ragazzi Ebrei di Villa Emma a Nonantola: 1942-43”, un importante episodio legato al salvataggio di 73 ragazzi ebrei avvenuto a Nonantola durante la Seconda Guerra Mondiale. Una sezione molto importante del museo è dedicata al periodo medievale: grazie ai dati emersi dagli scavi archeologici si ripercorre la storia di Nonantola dalla fondazione dell’abbazia di San Silvestro al basso medioevo attraverso illustrazioni, plastici, ricostruzioni e reperti archeologici.