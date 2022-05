Aggiornamenti in merito alle chiusure previste sulla Diramazione per Ravenna

Sulla Diramazione per Ravenna, è stata annullata la chiusura dello svincolo di Fornace Zarattini, che era prevista dalle 22:00 di questa sera lunedì 9 alle 6:00 di martedì 10 maggio.

E’ confermata, come da programma, la chiusura del suddetto svincolo, in entrata e in uscita, dalle 22:00 di martedì 10 alle 6:00 di mercoledì 11 maggio.

In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo o lo svincolo Quadrifoglio.