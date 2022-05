Roller Hockey Scandiano: Under 19 vince il campionato emiliano. Under 17 e Under 11 sconfitte

Roller Hockey Scandiano: Under 19 vince il campionato emiliano. Under 17 e...

La squadra Under 19 di Daniele Uva si impone 10-3 contro il Pico della Mirandola e vince imbattuta il campionato Emiliano, qualificandosi diretta alle Finali Nazionali Under 19 organizzate dalla nostra società. A breve verranno definiti i calendari di gioco e contro chi lotterà per titolo giovanile la formazione rossoblu, il 9-10-11-12 Giugno al PalaRegnani.

Due sconfitte per le giovani squadre Under 17 e Under 11. L’Under 17, cioè l’Under 15 rossoblu, è stata sconfitta 5-1 dal Modena e domani sera avrà l’ultima sfida contro Hockey Pico decisiva per la classifica. Attualmente i rossoblu sono secondi ma sono incalzati dal Pico e dalla Scandianese che devono ancora recuperare diverse gare. L’Under 11 termina il suo campionato al secondo posto dietro l’imbattuta Correggio. Una prima stagione davvero soddisfacente per i giovanissimi ragazzini allenati da Catia Ferretti.

Rimane ora in sospeso solo l’Under 15 con l’ultima gara domenica a Pesaro, ormai già certa del secondo posto dietro il Correggio, mentre l’Under 13 ha terminato il suo campionato con 9 punti in 3 gare, quindi imbattuta, in attesa delle decisioni della FISR per le partite non giocate.

UNDER 19

SCANDIANO – PICO MIRANDOLA = 10-3

Scandiano: Vaccari M, Vivi, Stefani (C), Fontanesi, Uva A – Vaccari D, Ganassi, Natali – All. Uva D

Pico: Talassi, Malagoli (C), Pinotti, Canossa, De Stefano G – Mirto, Gavioli – All. Ialacci

Marcatori: 1t: 3’26” Fontanesi (rig) (S), 5’37” Fontanesi (S), 7’38” Fontanesi (S), 13’26” De Stefano (P), 18’37” Vaccari D (S), 18’51” Destefano (P) – 2t: 5’22” Fontanesi (S), 7’05” Vaccari (S), 9’02” Vaccari (S), 9’43” Fontanesi (S), 10’20” Fontanesi (S), 10’44” Canossa (P), 17’25” Vaccari (S)

UNDER 17

SCANDIANO – MODENA = 1-5

Scandiano: Rinaldi, Busani, Depietri, Natali (C), Montecroci – All. Uva D

Modena: Manzo, Vandelli (C), Ombelli, Malagoli I, Messora – Marinelli – All. Moncalieri

Marcatori: 1t: 0’47” Depietri (tir.dir) (S), 2’47” Marinelli (M) – 2t: 1’20” Ombelli (M), 7’33” Marinelli (M), 8’44” Ombelli (M), 11’27” Montecroci (M)

UNDER 11

SCANDIANO – CORREGGIO = 0-4

Scandiano: Albicini, Onfiani, Valentini E, Valentini D (C), Lusetti – D’Erchia, Ruggi – All. Ferretti

Correggio: Munari, Nizzoli, Bouslama, Pagliani (C), Mazzeranghi – Vescovo, Sberveglieri – All. Zucchiatti

Marcatori: 1t: 11’59” Bouslama (C) – 2t: 8’03” Mazzeranghi (C), 12’57” Pagliani (C), 14’44” Sberveglini (C)

Nella foto di Alberto Bertolani, timeout di Adriano Vaccari con l’Under 15/17