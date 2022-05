Martedì 31 maggio a Casa Corsini si riunisce il Consiglio comunale di Fiorano

Pubblicità





















Il presidente Alessandro Reginato ha convocato il prossimo Consiglio Comunale di Fiorano Modenese per martedì 31 maggio 2022, alle ore 19.00, presso la struttura di Casa Corsini (via Statale, 83).

Fra i punti da discutere vi sono cinque interpellanze, tutte poste dalla minoranza: presentata da Graziano Bastai, una riguarda il nuovo centro cittadino; la seconda tratta le infrastrutture per la telefonia mobile; un’altra affronta gli O.d.g approvati lungo il 2021; la quarta domanda dei costi del nuovo Palazzetto dello Sport di Spezzano; mentre l’ultima, presentata dal consigliere Roggiani (come la quarta), riguarda alcuni lavori stradali nei pressi del centro. Saranno trattati anche i temi relativi alle nuove normative di autoconsumo energetico, alla gestione del servizio rifiuti – rispetto al Piano Economico (PEF) 2022-25 – e alla riduzione delle tariffe Tari. Ricordiamo che in apertura avverrà la surroga del consigliere Crocco Giuseppe.

La seduta sarà trasmessa sui canali YouTube e Facebook del Comune.