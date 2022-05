Sassuolo Comics & Sport: prima edizione del festival dedicato al mondo del fumetto e dello sport

Pubblicità





















Si svolgerà domani e domenica, sabato 28 e domenica 29 maggio, la prima edizione di “Sassuolo Comics & Sport” che porterà nel cuore della città e non solo personaggi dei fumetti, supereroi e tanto altro. L’evento, che rientra nel Piano locale per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico della Regione Emilia-Romagna, si svolgerà nelle vie e piazze del centro storico e al Parco Ducale, dove avranno luogo le attività sportive.

Già dal pomeriggio di oggi, per garantire l’allestimento dell’International Street Food che accompagnerà la manifestazione, parte dei parcheggi di piazza Martiri Partigiani non sarà disponibile alla sosta e, da domani, per garantire il regolare svolgimento della manifestazione, entreranno in vigore le modifiche a circolazione e sosta disposte dall’Ordinanza n°45 del 20 maggio pubblicata all’Albo Pretorio.

L’Amministrazione comunale ha realizzato una mappa con tutti i parcheggi gratuiti e disponibili nei quali è possibile lasciare l’auto e raggiungere il centro in pochi minuti.

Le modifiche alla circolazione in vigore, il particolare, saranno:

Piazza Martiri Partigiani (parte sud) fino alla prima fila di parcheggio nella porzione Nord, contigua al cannocchiale centrale in linea con il lato est Banca Unicredit e con il lato ovest civico 42 divieto di transito e sosta/rimozione a tutti i veicoli dalle ore 15,00 del 27 Maggio 2022 fino alle ore 21,00 della Domenica 29 Maggio 2022.

Via Battisti, piazza Garibaldi, via Farosi, via Menotti (fino all’intersezione con via Crispi e via Papa Giovanni XXIII): divieto di transito e sosta/rimozione a tutti i veicoli nei giorni dalle ore 06 di Sabato 28 Maggio fino alle ore 21 di Domenica 29 Maggio, esclusi i commercianti, residenti/autorizzati ZTL limitatamente al transito per raggiungere o uscire da garage/proprietà private fino alle ore 8,30, dalle ore 12,30 alle 14,30 e dopo le ore 19,30

Piazzale Teggia: divieto di transito e sosta/rimozione a tutti i veicoli nei giorni dalle ore 08,15 di Sabato 28 Maggio fino alle ore 21 di Domenica 29 Maggio, esclusi i commercianti, residenti/autorizzati ZTL limitatamente al transito per raggiungere o uscire da garage/proprietà private fino alle ore 8,30, dalle ore 12,30 alle 14,30 e dopo le ore 19,30.

Nell’ottica di favorire partecipazione agli eventi delle persone affette da disabilità, si predispongono per la durata dell’evento stalli riservati ai veicoli dei possessori di contrassegno invalidi, per le giornate del 28-29 Maggio dalle ore 8 alle ore 20, su:

Via Pia tratto terminale verso San Giorgio, lato nord n° 3 stalli riservati per invalidi.

Viale XX Settembre stalli di sosta prospicienti civv. 9-11-13-15 sul margine est della medesima, localizzati in prossimità della Via Mazzini n. 3, disposti parallelamente al senso di marcia ad integrazione di n. 2 stalli handicap permanenti sul lato est.

DISPONE INOLTRE

dalle ore 6 di Sabato 28 Maggio fino alle ore 21 di Domenica 29 Maggio il rispetto temporaneo dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione:

Viale XX Settembre/Via Mazzini (varco chiusura/ monitoraggio accessi)

II veicoli in circolazione su Via Mazzini da est verso ovest giunti in corrispondenza di Viale XX Settembre dovranno obbligatoriamente svoltare a sx (verso sud) su quest’ultima.

Segnaletica verticale obbligo di svolta sx escluso autorizzati da installarsi in corrispondenza intersezione.

Via Farosi/Via Mazzini (varco chiusura/ monitoraggio accessi)

I veicoli in circolazione su Via Mazzini giunti in corrispondenza di Viale Farosi dovranno obbligatoriamente proseguire dritto su via Mazzini.

Segnaletica verticale obbligo di proseguire dritto e divieto di transito escluso autorizzati da installarsi in corrispondenza intersezione.

Piazza Martiri Partigiani (varco chiusura /monitoraggio accessi)

i veicoli provenienti da via Pia potranno percorrere la carreggiata perimetrale ovest di PMP per raggiungere area parcheggio nella porzione nord di quest’ultima ovvero verso Via Rocca, Piazzale Roverella, via Clelia e Via Cavallotti.