Interventi e implementazioni nel sistema dei parcheggi in vista del concerto “Una. Nessuna. Centomila” dell’11 giugno alla RCF Arena di Reggio

La società C.Volo, che ha realizzato e gestisce a livello strategico e operativo l’Arena Eventi Reggio Emilia, rende noto che, in collaborazione con la società ParkForFun, che gestisce il sistema dei parcheggi prossimi alla grande venue, in vista del concerto dell’11 giugno “Una. Nessuna. Centomila.” sono state adottate una serie di variazioni e interventi migliorativi rispetto al servizio messo in campo per il concerto di Luciano Ligabue del 4 giugno.

È confermato il parcheggio dedicato ai pullman in prossimità dello stadio Città del Tricolore, ma si è deciso anche di mettere a disposizione ulteriori parcheggi nella zona delle ex Fiere di Reggio, a Mancasale. Il “P Fiera” con ingresso Nord (in via Masaccio) sarà disponibile per auto, camper e autobus.

Inoltre sono stati allargati, modificati e potenziati i varchi di accesso ai parcheggi di via Mozart (P2, P3, P4 e P5) e del PA, il parcheggio nella zona Aeroporto. Queste modifiche serviranno a coadiuvare sia la fase di afflusso che quella di deflusso dal concerto per renderle il più possibile snelle e rapide.

ParkForFun gestisce per conto della società C.Volo il sistema dei parcheggi vicini all’Arena Eventi Reggio Emilia. La prenotazione dei posti per il concerto “Una. Nessuna. Centomila.” è disponibile on line all’indirizzo https://www.parkforfun.com/it/park/rcf-arena-reggio-emilia?park_id=369&event_id=1663.