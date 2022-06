Tentata rapina impropria: 37enne arrestato a Modena dalla Polizia di Stato

Pubblicità





















La Squadra Volante ha tratto in arresto un cittadino italiano di 37 anni per il reato di tentata rapina impropria. Nel pomeriggio di ieri, infatti, una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico si è portata presso il Centro Commerciale di via Emilia Ovest, su richiesta di intervento alla linea di emergenza 112NUE, in quanto era stato segnalato un uomo che aveva tentato un furto all’interno del supermercato.

Scoperto dall’addetto al servizio antitaccheggio, dopo averlo spintonato per guadagnarsi la fuga, il 37enne era scappato, abbandonando la merce nel carrello. Gli agenti, intervenuti prontamente, sono riusciti a individuarlo e a bloccarlo, grazie alle indicazioni del personale di vigilanza, che lo aveva inseguito a stretto giro senza mai perderlo di vista. Nei suoi confronti il Questore di Modena ha emesso la misura di prevenzione personale dell’Avviso orale.